Začíná dopravní omezení na dálnici D8 na Prackovické estakádě

Řidiče čekají do listopadu kolony od 52 kilometru dálnice D8 pře České středohoří. Kvůli opravám se zavřel ve směru od Prahy pravý most Prackovické estakády a jednosměrně se tak bude jezdit na druhém z mostů. Až zde práce skončí, přesunou se na druhý most. Je třeba upravit nosnou konstrukci estakády, zvednout ji, upravit dilatační závěry, ložiska a ložiskové bloky a srovnat do roviny svodidla mostu i vozovku.

video: iDNES.tv