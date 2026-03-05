Začíná oprava další části trati z Brodu na Žďár
Zkraje března začínají přípravy na další etapu rekonstrukce hlavního železničního tahu napříč Vysočinou. Tentokrát dojde na téměř šest kilometrů dlouhý úsek od kraje Žďáru nad Sázavou směrem na Havlíčkův Brod. Opravy přinesou zvýšení traťové rychlosti, lepší zabezpečení nebo i nové mosty a zastávku.
