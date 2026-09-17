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Začíná rekonstrukce nádraží v Táboře

Domácí | Zprávy z dráhy
Správa železnic obnoví historické části nádražní budovy a postaví dva zcela nové objekty. Výsledkem budou moderní, plné bezbariérové prostory odpovídající současným potřebám cestujících. Stavební práce za bezmála 165 milionů korun mají být hotové na jaře 2028.
video: iDNES.tv
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