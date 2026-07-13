Začala oprava haly hlavního nádraží v Praze. Potrvá až do roku 2028
13. 7. 2026 15:04 Domácí
Kromě izolace stropu se oprava bude týkat i odvodnění magistrály, která vede přímo nad nádražím. Potrvá až do roku 2028 a provoz na magistrále je tím pádem ještě více omezený. Práce by měla být hotová do přespříštího roku a vyjde na zhruba 290 milionů korun.
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