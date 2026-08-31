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Začala stavba tramvajové trati na Žižkově, část po bývalé železnici bude unikátní

Domácí
Na pražském Žižkově odstartovala stavba nové tramvajové trati Olšanská - Habrová. Bude měřit necelé dva kilometry a povede areálem současného nákladového nádraží Žižkov. Končit bude na Jarově. Kvůli unikátnosti části trati bude obsluhována pouze obousměrnými tramvajemi.
video: iDNES.tv
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