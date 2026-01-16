Začne stavba obchvatu Zminného, silničáři ušetří 129 milionů

Domácí
Pardubický kraj může odstartovat stavbu pětikilometrového obchvatu osady Zminný, který odvede tranzitní dopravu z této místní části Dašic. Soutěž, do níž se přihlásilo sedm zájemců, přinesla výraznou úsporu.
