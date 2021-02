VIDEO: Žádné konkrétní datum návratu žáků od vlády nezaznělo, řekl Fiala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Žádné konkrétní datum návratu žáků od vlády nezaznělo, řekl Fiala

Žáci posledních ročníků základních a středních škol se do lavic 1. března nejspíše nevrátí, konstatoval po jednání opozice s vládou předseda ODS Petr Fiala. Do škol se totiž nestihnou rozvést všechny testy, které do Česka mají dorazit v neděli

video: PSPČR