Budeme žádat o prodloužení nouzového stavu o 30 dní, řekl Babiš na Nově

Premiér Andrej Babiš chce prodloužit nouzový stav o dalších 30 dní, čísla nakažených stále nejsou příznivá, řekl ve středu ráno na TV Nova. Prodloužení nouzového stavu musí schválit Poslanecká sněmovna. Pokud by se tak stalo, platil by v Česku až do 11. ledna.

video: TV Nova