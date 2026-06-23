Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích, šlo o učitele
23. 6. 2026 15:12 Domácí
Policie zadržela po 14. hodině pětapadesátiletého muže. Ozbrojený a ve špatném psychickém stavu směřoval podle prvotních informací do učiliště v Čelákovicích, které policisté ráno evakuovali. Po muži a jeho voze od rána pátraly desítky policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji i v Praze. Policie nyní bude zjišťovat okolnosti případu, uvedla na síti X.
01:25
Pan Nikdo proti Putinovi přepsal historii české kinematografie
Krimi23. 6. 2026 16:08
00:22
Kotě uvázlo hlavičkou ve větrání dveří
Krimi23. 6. 2026 15:28
01:08
Promotér Novotný se při udílení cen opřel do ministra Klempíře
Domácí23. 6. 2026 15:28
01:30
Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích, šlo o učitele
Domácí23. 6. 2026 15:12
03:02
Coca-Cola slaví 55 let v Česku. Nahlédli jsme přímo do výroby legendárního nápoje
Domácí23. 6. 2026 15:00
03:06
Dnes se toho asi moc neprojedná, řekl Rakušan. Budou výstražné obstrukce
Domácí23. 6. 2026 14:44
00:35
Muž natáčel příchod tornáda, to mu ale zničilo dům
Zahraniční23. 6. 2026 14:30
01:11
Gisele Bündchen: Má „koňská chůze“ obohatila módní přehlídky
Společnost23. 6. 2026 14:22
02:33
Zkontroluje NKÚ hospodaření ČT? Opozice má podmínku, pojistku v Ústavě
Domácí23. 6. 2026 14:04
01:52
Vozítka na Marsu. Perseverance a Curiosity neúnavně zkoumají rudou planetu
Technika23. 6. 2026 13:50
00:17
Soud rozhoduje v případu předloňské smrti chlapce, na kterého spadla branka
Krimi23. 6. 2026 13:44
01:03
Římov se stal vesnicí roku 2026
Domácí23. 6. 2026 13:18
00:18
Muž po užití pervitinu ubodal bratra a zranil otce
Krimi23. 6. 2026 13:16
02:20
Děláme ekonomickou pragmatickou politiku, řekl Babiš
Domácí23. 6. 2026 12:44
04:56
Kárný senát zrušil výtku uloženou státní zástupkyni Lastovecké kvůli rozhovoru do médií
Domácí23. 6. 2026 12:44
01:12
Nebezpečný muž se zbraní dál uniká, ministerstva střeží policie se zbraněmi
Krimi23. 6. 2026 12:42
04:38
Opozice se postavila za prezidenta. Koalice své rozhodnutí hájí
Domácí23. 6. 2026 11:58
00:37