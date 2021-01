VIDEO: Cizinci se vloupali pro zahradní techniku, všichni už měli pořádné vroubky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V sobotu 9. ledna tohoto roku se krátce po druhé hodině ranní vloupali tři muži cizí státní příslušnosti v mladoboleslavské ulici Jičínská do venkovního skladu společnosti, která se zabývá prodejem zahradní techniky. Po násilném překonání oplocení vnikli zloději do uvedených skladových prostor, odkud odcizili například sekačku, řetězovou pilu a ruční tlakovou myčku. Odcizené věci naložili do přistaveného osobního vozidla Mercedes Benz s úmyslem z místa ujet. To se jim však nepodařilo a ještě na místě byli zadrženi přivolanou policejní hlídkou. Následnou lustrací policisté zjistili, že osobnímu automobilu chybí sjednané zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. U prvního z cizinců se dále prokázalo, že jako řidič nevlastní řidičské oprávnění, druhý z nich pobývá na území České republiky neoprávněně a navíc v době zadržení u sebe přechovával omamnou látku a třetí cizinec dokonce vstoupil na území EU i přes správní vyhoštění čímž mařil výkon úředního rozhodnutí. Mladoboleslavští kriminalisté sdělili všem třem cizincům obvinění ze spáchání zločinu Krádež a jednomu z nich také obvinění z přečinu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muže cizí státní příslušnosti od páchání majetkové trestné činnosti neodradil ani vyhlášený nouzový stav a zvýšená trestní sazba, kdy jim za krádež vloupání hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. Ve věci byl podán podnět k podání návrhu na vzetí osob do vazby.

video: Policie ČR Mladá Boleslav