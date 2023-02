VIDEO: Česká zahraniční politika působí jednotně a to je dobře, řekl premiér Fiala Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Česká zahraniční politika působí jednotně a to je dobře, řekl premiér Fiala

Na ministerstvo zahraničí zamířil premiér Petr Fiala. V rámci bilančních návštěvách jednotlivých ministerstev se setkal s šéfem české diplomacie Janem Lipavským. „Česká zahraniční politika působí jednotně a to je dobře,“ řekl premiér Fiala. Připomněl, že česká vláda podporovala co nejsilnější pomoc Ukrajině a naopak co nejtvrdší sankce vůči Rusku.

video: iDNES.tv