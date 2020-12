VIDEO: Petříček: Desítky Čechů mají v Británii problémy. Zajišťujeme pomoc Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zákaz letů z Británie do České republiky má platit do konce roku. Do té doby bylo mezi Prahou a Velkou Británií naplánováno kolem 30 zpátečních letů. Lety do Británie zakázány nejsou. Už od neděle musí lidé přijíždějící z Británie do Česka nastoupit do povinné domácí karantény, ta se týká všech, kteří přicestovali z Británie do ČR od nedělních 15:30.

video: iDNES.tv