VIDEO: Zákaz psů? Díky falešnému postroji nás pustili všude Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zákaz psů? Díky falešnému postroji nás pustili všude

Češi stále častěji používají trik, jak vzít svého psa i tam, kam mají zákaz. Stačí jim k tomu kupříkladu postroj s nápisem vodicí pes. Reportér Matěj Smlsal sehnal křížence amerického stafordširského teriéra a anglického stafordširského bulteriéra, tedy plemeno nevhodné pro vodicího psa. Dal mu ale postroj tvrdící, že to je pes vodicí, a vyrazil do zakázaných zón - na poštu, do Tesca, McDonaldu, na úřad a nakonec se zkusili svézt zdarma vlakem.

video: Matěj Smlsal, Marek Štekl, iDNES.tv