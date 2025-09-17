Žalobkyně vraha Vocáska pustit nedoporučuje
17. 9. 2025 13:40 Domácí
Okresní soud v Mostě rozhoduje o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Podle znalců již není pro společnost nebezpečný. Žalobkyně ale s propuštěním nesouhlasí. Trest smrti za dvě vraždy si Vocásek, nyní již přejmenovaný na Navrátila, vyslechl v tehdejším Československu v září 1988. Popraven měl být v prosinci 1989, ale smrti unikl díky změně režimu v listopadu téhož roku.
