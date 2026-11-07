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Záloha pro Plzeň je Mže. Na Radbuzu nesázejme, tvrdí dispečer povodí

Domácí
To, co se v Plzeňském kraji v oblasti sucha stalo letos, se očekávalo jako důsledek probíhající klimatické změny mnohem později. Plzeň by měla i kvůli tomu přehodnotit svoje plány týkající se havarijního zdroje pitné vody. V případě výpadku totiž chce brát město vodu z Radbuzy. „Vhodnější je ale určitě řeka Mže,” uvedl to hydrolog, vodohospodář a vedoucí oblastního dispečinku Povodí
video: iDNES.tv
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