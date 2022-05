VIDEO: Zámecká lékárna, nový hit pro turisty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zámecká lékárna, nový hit pro turisty

Budova sousedící s třeboňským zámkem po letech chátrání ožila. Koupili ji místní podnikatelé a pustili se do rekonstrukce, která trvala pěl let a vyšla na 150 milionů korun. Nyní do Zámecké lékárny mohou lidé na prohlídky s průvodci, plánují se tam i společenské a kulturní akce.

video: iDNES.tv