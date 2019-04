VIDEO: Zámečky lásky ničí Karlův most. Odstraňují je bruskou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zámečky lásky ničí Karlův most. Odstraňují je bruskou

Každé úterý ráno přicházejí na Karlův most správci s nůžkami a bruskou, aby odstraňovali zámečky lásky. Vadí jim především na mřížce, která připomíná svržení sv. Jana Nepomuckého do Vltavy. Týdně jich tam přibude až 300. Pomoc se sundáváním zámků teď nabídla správcům Asociace českých lockpickerů, která to zvládá bez ničení.

video: Matěj Smlsal, Šimon Neumann, iDNES.tv