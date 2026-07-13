Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci se otevřel veřejnosti
13. 7. 2026 16:42 Domácí
Dlouhé roky chátral, dokonce i vyhořel a nyní se po opravě otevírá veřejnosti. V zámeckém areálu se znovu vaří pivo, funguje tam i restaurace, která snoubí historii s moderními prvky. Zahájení provozu si nenechaly ujít desítky lidí. Při přestavbě navíc náhodou objevili sklep, kde bude vinotéka. Celý objekt, který upravili za 512 milionů korun bez daně, slavnostně otevřou 11. září. Město objekt koupilo v roce 2016 a opravuje ho od roku 2024.
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Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci se otevřel veřejnosti
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