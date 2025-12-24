Podívejte se, kde se točila Záhada strašidelného zámku
24. 12. 2025 20:40 Domácí
V reportáži iDNES.tv vás majitel zámku Chyše nechá nahlédnout do prostor, kde se točila štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku. Přes 700 let starý objekt neměl lehký osud. Kromě neustálých přestaveb byl také pobořen a téměř srovnám se zemí. Momentálně je to ale krásná romantická památka usazená v rozlehlém parku. A právě proto si ji nadšení filmaři vybrali k natáčení.
