Zámek Skalka láká na výstavu postav z českých pohádek
16. 8. 2026 8:38 Domácí
Zámek Skalka ve Vlastislavi na Litoměřicku rozšířil svou stálou expozici o Pohádkovou výstavu, která představuje 90 postaviček z českých pohádek v životní velikosti. Pro novinku na zámku zrekonstruovali dosud nepřístupné první patro, díky čemuž si návštěvníci mohou prohlédnout většinu zdejších prostor.
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Zámek Skalka láká na výstavu postav z českých pohádek
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