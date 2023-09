VIDEO: Zámek v Kopaninách dostal šanci na přežití Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zámek v Kopaninách dostal šanci na přežití

Třináct let dřiny. To je první, co napadne majitele zámečku v Kopaninách na Ašsku Františka Hupku při dotazu na jeho opravy. Část zámecké budovy, bývalou konírnu, se mu už podařilo dostat pod střechu a uzavřít před nepřízní počasí.

video: iDNES.tv