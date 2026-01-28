Zámek v Lukách je na prodej

Přední čeští a slovenští herci Tereza Ramba, Zuzana Mauréry, Jakub Prachař či Petr Štěpánek točí novou komedii na zámku v Lukách nad Jihlavou, který bývá otevřen jen výjimečně. V současnosti je památka na prodej. A podle realitní kanceláře už se objevil vážný zájemce o její koupi. Jednání s ním běží i během současného vzniku filmu.
