Zámek v Lukách je na prodej
28. 1. 2026 16:08 Domácí
Přední čeští a slovenští herci Tereza Ramba, Zuzana Mauréry, Jakub Prachař či Petr Štěpánek točí novou komedii na zámku v Lukách nad Jihlavou, který bývá otevřen jen výjimečně. V současnosti je památka na prodej. A podle realitní kanceláře už se objevil vážný zájemce o její koupi. Jednání s ním běží i během současného vzniku filmu.
01:26
