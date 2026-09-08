Záměr parkovacího domu na zelené ploše uprostřed sídliště v Brně lidé odmítli
8. 9. 2026 6:48 Domácí
Lidé z Černých Polí řeší málo parkovacích míst pro auta. V závazné anketě však řešení v podobě parkovacího domu na zelené ploše uprostřed sídliště vystavili stopku.
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Záměr parkovacího domu na zelené ploše uprostřed sídliště v Brně lidé odmítli
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