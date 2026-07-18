Zámky lákají na cesty šlechty. Ukážou obřího krokodýla i sáně ve tvaru velryby
18. 7. 2026 8:00 Domácí
Pětimetrový krokodýl v Libochovicích nebo sáně ve tvaru velryby v Krásném Dvoře. Severočeské památky lákají na unikátní novinky v rámci projektu Šlechta na cestách. Nové expozice představují turistům, kam dřívější majitelé zámků cestovali a jaké exotické suvenýry si ze světa přiváželi.
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