Žantovský v Rozstřelu: Kvůli koronaviru by se Británie mohla chtít dohodnout na kontraktech

Po dlouhých jednáních mezi Velkou Británií a Evropskou unií je stále více aktuální, že dojde k tzv. tvrdému brexitu. Co to bude pro obě strany znamenat? A proč britský premiér Johnson neguje veškeré dosavadní dohody Británie s Evropskou unií? Ve středečním Rozstřelu od 12:30 odpoví Michael Žantovský, bývalý velvyslanec ČR v Londýně a současný kandidát do Senátu za ODS, TOP 09 a STAN.

video: iDNES.tv