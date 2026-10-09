Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zaplétání lana na lanovce Přehradní ve Špindlerově mlýně

Domácí
Technici už zaplétají lano nové šestisedačkové lanovky Přehradní ve Špindlerově Mlýně. Provoz se na ní má spustit 12. prosince se zahájením zimní sezony. Lanová dráha je jedním z klíčových prvků projektu propojení areálu Svatý Petr a Medvědín za celkových asi 1,2 miliardy korun. Dolní stanice je na parkovišti Labské přehrady a lyžaři k ní budou sjíždět po mostě přes Labe.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

02:04

David Pastrňák čtyřmi body řídil výhru Bostonu nad Utahem
Sport
9. 10. 2026 10:28
00:49

Zaměstnanci moskevského supermarketu nadšeně vítali bývalého německého kancléře Schröder
Zahraniční
9. 10. 2026 10:18
47:41

Havlíček: Do střední Asie vyvážíme zboží, ne lidská práva
Domácí
9. 10. 2026 10:00
01:18

Loď USS Abraham Lincoln se po rekordně dlouhém nasazení vrátila do USA
Zahraniční
9. 10. 2026 9:18
01:47

Zaplétání lana na lanovce Přehradní ve Špindlerově mlýně
Domácí
9. 10. 2026 8:44
01:01

Agent ICE postřelil muže, který vezl v autě malé dítě
Zahraniční
9. 10. 2026 8:40
00:29

Nová expozice o Sněžce v dolní stanici lanovky v Peci
Domácí
9. 10. 2026 8:10
00:56

Vyproštěno, hlásí hasiči. S uvázlou soupravou pod mostem bojovali víc než 24 hodin
Domácí
9. 10. 2026 8:02
00:41

Poprava v přímém přenosu. Střelce z Fort Hoodu zastřelí v USA před zraky veřejnosti
Zahraniční
9. 10. 2026 7:48
00:58

Ve Francii protestovalo více než 70 tisíc lidí. V Paříži nasadila policie vodní děla
Zahraniční
9. 10. 2026 7:16
00:34

První panda na světě dostala rovnátka
Zahraniční
9. 10. 2026 5:00
02:03

Pohlreich s Ano, šéfe dotáhl do Plzně Mexikánce. Naučil je carnitas, šéf ceviche
Lifestyle
9. 10. 2026 0:06
02:44

Horský apartmán se sklopnými postelemi
Lifestyle
9. 10. 2026 0:06
01:24

Toyota s novou generací Hiluxu napodobila slavný test Top Gearu
Technika
9. 10. 2026 0:06
02:03

Poznáte internetový podvod? Prověřte svou obezřetnost v novém Kybertestu
Domácí
9. 10. 2026 0:06
02:31

Podívejte se, jak probíhal druhý ročník netradiční kounovské traktoriády
Sport
9. 10. 2026 0:06
01:02

Dřevostavba u Pardubic
Lifestyle
9. 10. 2026 0:06
07:15

24 hodin vyprošťování kamionu pod mostem bylo dlouho bez výsledku
Domácí
8. 10. 2026 21:40
00:15

Chtěl být poslancem i senátorem, nyní je ve vězení a čelí další obžalobě
Domácí
8. 10. 2026 17:54
01:14

Rusko mluví o eskalaci v Pobaltí. Chválí Slováky za Koněva, Čechy má za barbary
Zahraniční
8. 10. 2026 17:36

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.