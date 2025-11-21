Zářivý paprsek mobilizoval lovce bouřek, v Hněvotíně ale pouze koncertoval Voxel

Domácí
Ani válka světů, ani ufoni. Dokonce ani vracející se sovětská sonda. Včerejší soukromý koncert hudebníka Voxela pro jednu ze společností v Hněvotíně u Olomouce způsobil v internetových diskuzích pozdvižení, když do mlžného nebe namířili velký laser, který byl vidět až z Prostějova.
video: čtenář iDNES
