Další, co se nevešel pod most. Zakleslý autobus blokoval dopravu ve Vysočanech
20. 10. 2026 10:10 Domácí
Zakleslý autobus pod viaduktem blokoval dopravu v části Vysočanské ulice v Praze 9. Vozidlo na místě vyprošťovalo několik hasičských jednotek, po vypuštění pneumatik se autobus podařilo vysvobodit okolo 9:30. Incident se obešel bez zranění.
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Další, co se nevešel pod most. Zakleslý autobus blokoval dopravu ve Vysočanech
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