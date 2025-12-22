Zastávka v Meziříčí má za sebou obnovu
22. 12. 2025 8:38 Domácí
Vlaková zastávka ve velkomeziříčské Družstevní ulici už slouží cestujícím. Za sebou má obnovu za desítky milionů korun. Díky ní mají teď lidé k dispozici nejen modernizovanou budovu s čekárnou a dalším zázemím, ale i nový přechod přes koleje, bezbariérové nástupiště, osvětlení, lavičky a další mobiliář.
00:50