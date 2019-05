VIDEO: "Přestali jsme být kasinem a popelníkem v srdci Evropy", řekla ministryně financí Schillerová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Přestali jsme být kasinem a popelníkem v srdci Evropy", řekla ministryně financí Schillerová

Ministerstva financí a zdravotnictví představují balíček, který upravuje zdanění tabáku, alkoholu a hazardních her. Návrh pak předloží vládě. Materiál, podle něhož by se daně u tabáku, lihu a hazardu měly zvýšit, poslalo MF už v dubnu do připomínkového řízení. Tiskovou konferenci od 11:30 vysíláme v přímém přenosu.

video: iDNES.cz