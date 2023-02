VIDEO: Závod horkovzdušných balonů: Přistání u hranic bylo hodně tvrdé Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Závod horkovzdušných balonů: Přistání u hranic bylo hodně tvrdé

Závodu horkovzdušných balónů Pohár Jaroslava Haška se létá z letiště Kejžlice u Humpolce v přibližném geografickém středu ČR. Cílem je dosáhnout do západu slunce co nejdelší vzdálenost v rámci hranic České republiky (měřeno vzdušnou čarou) od místa startu. Překročení hranice byť jen obalem balonu znamená diskvalifikaci. V letošním třetím ročníku rozhodlo mezi první a druhým místem pouhých 27 metrů nedaleko obce Šafov na hranici s Rakouskem. Let vítězné posádky Kovář, Vašíček trval 4:45 minut a celková vzdálenost byla 88,362 km.

video: iDNES.tv