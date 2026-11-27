Zavřený Pisárecký tunel na jihozápadě Brna je připraven na otevření
27. 11. 2026 10:54 Domácí
Pisárecký tunel na jihozápadě Brna se má v neděli po téměř dvou měsících konečně otevřít. Kompletně tam vyměnili technologie, osvětlení, značky a provedli nový nátěr do čtyřmetrové výšky.
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