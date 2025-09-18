Summit stavebního rozvoje 2025

Stavebníci, politici i ekonomové hledají na Summitu stavebního rozvoje recepty na zrychlení výstavby a zlepšení dostupnosti bytů. Jednou z cest by mohla být i změna priorit státu a přesměrování peněz z rozpočtu od dopravy směrem ke stavbě dostupných bytů.
