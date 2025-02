VIDEO: Green Deal nemá budoucnost, řekl Stanjura na Primě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Green Deal nemá budoucnost, protože je jiná priorita. A to je obranyschopnost Evropy i České republiky, děláme to pro sebe, neříkáme to proto, že Američané chtějí, abychom zvýšili výdaje na obranu. Myslím, že pět procent je přehnaný požadavek, já očekávám, že ta dohoda by mohla vzniknout mezi třemi a třemi a půl procenty HDP v horizontu tří až čtyř let, to nebude z roku na rok tento velký skok,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura /ODS/ v pořadu FTV Prima Co na to ministr.

video: FTV Prima