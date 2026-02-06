Žďár chce být nezávislý: teplo i energie z moderních tepláren a odpadu
6. 2. 2026 15:26 Domácí
Žďár nad Sázavou chce během několika let dosáhnout energetické soběstačnosti díky modernizaci teplárny Libušín a výstavbě nové Teplárny Jihlavské. Ta má kromě výroby tepla a elektřiny také řešit zpracování komunálního odpadu z regionu po zákazu skládkování.
00:17
Mladíci ukradli muži auto, aby se dostali k Baltskému moři
Krimi6. 2. 2026 15:38
01:00
Žďár chce být nezávislý: teplo i energie z moderních tepláren a odpadu
Domácí6. 2. 2026 15:26
00:38
Projekt Signal Space, původem z Prahy, získal prestižní ocenění Inavation Awards
Domácí6. 2. 2026 14:58
03:24
Hejtman Kuba vysvětluje vznik jména budějovické arény
Domácí6. 2. 2026 14:52
00:29
Před vězením uprchl do Prahy. Chytili ho, když byl poslední den v práci
Krimi6. 2. 2026 14:04
01:55
Trump sdílel video zobrazující Obamovy jako opice. Nechutné, reagují odpůrci
Zahraniční6. 2. 2026 13:04
01:02
V Moskvě postřelili zástupce šéfa vojenské rozvědky GRU
Zahraniční6. 2. 2026 10:42
00:43
Před ordinací v Českých Budějovicích leží podezřelý kufřík
Krimi6. 2. 2026 10:20
33:09
Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha
Rozstřel6. 2. 2026 10:00
01:18
USS Abraham Lincoln operuje v Arabském moři během rostoucího napětí s Íránem
Zahraniční6. 2. 2026 9:52
01:35
Nizozemská královna zahájila vojenský výcvik
Zahraniční6. 2. 2026 8:52
01:05
Americká moderátorka prosí o návrat unesené matky, rodina je připravena jednat
Zahraniční6. 2. 2026 8:42
01:17
Kuba oznámila ochotu jednat s USA. Měli by být opatrní, reagovala mluvčí Bílého domu
Zahraniční6. 2. 2026 8:08
00:28
Americká armáda v boji proti pašerákům drog nepolevuje. V Pacifiku potopila další loď
Zahraniční6. 2. 2026 7:48
00:41