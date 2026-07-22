Plán padl, z chátrající ruiny ve Žďáře domov pro seniory nebude
22. 7. 2026 7:38 Domácí
Mělo to být moderní seniorcentrum pro 132 osob. Se zahradou, kaplí či posilovnou. Dnes, šest let od zahájení stavby, tuto vizi připomínají ve Žďáře nad Sázavou jen torza budov zarůstající křovím.
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