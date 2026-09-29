Žďár otvírá re-use centrum
29. 9. 2026 9:06 Domácí
Konečně se i Žďár nad Sázavou řadí k městům, kde mohou lidé využít služeb re-use centra. Třetí říjnový den zahájí ve městě provoz Cirkulárka. Nové zařízení, jak název napovídá, má pomoci k další cirkulaci nepotřebných věcí, jež může někdo ještě využít. Zájemci ho najdou v Jihlavské ulici.
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