Žďárský zimák čeká oprava za stovky milionů
29. 1. 2026 11:52 Domácí
Ve staveniště se brzy změní interiér zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Kluziště je už na hraně své životnosti, dnešním normám nevyhovují ani mantinely. Proměna celého zimáku tak odstartuje právě rekonstrukcí a úpravami ledové plochy. Další etapy za stovky milionů korun pak mají následovat.
00:55