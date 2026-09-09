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Zde vyroste nová Alej svobody Havel 90

Domácí
Lokalita Skalka v Jihlavě, kde vyroste nová Alej svobody Havel 90. První část stromořadí byla podél polní cesty vysázena již v roce 2021, letos na podzim ji doplní dalších 90 stromů.
video: iDNES.tv
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