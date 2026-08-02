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Marocký král si se španělským premiérem kdykoliv vytře zadek, říká Zdechovský

Domácí
Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Ceuty, se vrátilo zpět. Velkou kritiku však zažívá španělská vláda v čele s premiérem Pedrem Sánchezem. „Marocký král ukázal, že si se Sánchezem kdykoliv vytře zadek,“ řekl k tématu europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) na CNN Prima News.
video: CNN Prima NEWS
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