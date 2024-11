VIDEO: Zdechovský by dal Síkelovi dvojku, Niedermeyer ho chválil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zdechovský by dal Síkelovi dvojku, Niedermeyer ho chválil

Český nominant na eurokomisaře Jozef Síkela chce posílit partnerství s Afrikou i s Latinskou Amerikou a hodlá řešit hnací motory nelegální migrace. Oznámil to při slyšení v Bruselu před zvolením do funkce. Rozvojová pomoc by podle něj měla být mazivem motoru ekonomiky. „Afrika, Asie, ale i bývalé země Sovětského svazu potřebují více Evropy,“ míní Síkela.

video: iDNES.cz