Na Hrad dorazil šéf Pirátů Zdeněk Hřib

Domácí | Volby 2025
Prezident Petr Pavel dokončí úvodní kolečko jednání s předsedy stran, které budou zastoupeny ve Sněmovně po volbách. U Pavla se vystřídají postupně předseda Pirátů Zdeněk Hřib, šéf hnutí SPD Tomio Okamura a předseda Motoristů Petr Macinka. Právě s SPD a Motoristy sobě se vítěz voleb, předseda ANO Andrej Babiš domlouvá na okolnostech nové vlády, která by se opírala o 108 poslanců.
video: iDNES.tv
