Zásady neporušuji, v DPP jsem zajistil transparentnost, hájí Hřib 45 tisíc měsíčně
9. 1. 2026 18:32 Domácí
Setrvání ve funkci předsedy dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) spolu s poslaneckým mandátem není porušení zásad Pirátů, soudí jejich předseda Zdeněk Hřib. Za své působení v dozorčí radě si Hřib měsíčně přijde na 45 tisíc korun.
02:27
Junioři se konečně dostali domů. Smutné stříbro v mezičase přeměnili ve veselé
Sport9. 1. 2026 19:18
04:19
Zásady neporušuji, v DPP jsem zajistil transparentnost, hájí Hřib 45 tisíc měsíčně
Domácí9. 1. 2026 18:32
00:37
Polovina domů v Kyjevě je po útoku bez tepla
Zahraniční9. 1. 2026 17:10
00:34
Švýcarsko uctilo oběti novoročního požáru zvoněním kostelních zvonů
Zahraniční9. 1. 2026 16:50
00:28
Studenti v Praze pomáhali roztlačit autobus
Domácí9. 1. 2026 15:42
00:52
Rusko odpálilo hypersonickou střelu Orešnik na Lvov
Zahraniční9. 1. 2026 15:26
01:42
Bílý dům se postavil za imigrační agenty po smrtelné střelbě v Minnesotě
Zahraniční9. 1. 2026 14:00
00:26
Mladíci testovali sílu ledu na soutoku řek i dupáním, zasáhli strážníci
Krimi9. 1. 2026 13:46
00:34
Má jen jednu nohu a žádné ruce, přesto žena vše sama zvládá na jedničku
Lifestyle9. 1. 2026 13:22
00:25
Žena zabloudila na procházce, cestu si zkrátila po průtahu
Krimi9. 1. 2026 13:08
02:40
Instruktor autoškoly natáčí populární videa
Domácí9. 1. 2026 13:00
00:52
Evropa musí brát Grónsko vážně, jinak zasáhnou Spojené státy, říká Vance
Zahraniční9. 1. 2026 12:46
00:34
Říční ledoborec na Labi rozbíjí zmrzlou krustu
Domácí9. 1. 2026 12:40
01:51
Na pražském Staroměstském náměstí likvidovali vánoční strom
Domácí9. 1. 2026 12:18
01:46
Pod srnkou se na Labi prolomil led, pomoc potřebovala i labuť
Krimi9. 1. 2026 12:10
01:07
Americký viceprezident podporuje sílící protesty v Íránu
Zahraniční9. 1. 2026 12:06
01:47