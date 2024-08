VIDEO: Ždírec chystá další dvě bezpečné cyklostezky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už teď by se dal Ždírec nad Doubravou označit za jedno z cyklistům nejvíce vstřícných měst. A tento dojem se má v budoucnu ještě prohloubit. Ke stávajícím cyklostezkám mají v dohledné době přibýt další dvě. Jedna dovede cyklisty a chodce bezpečně do místní části Údavy, druhá do Sobíňova.

video: iDNES.tv