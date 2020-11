VIDEO: Vláda zmírnila opatření. Zákaz vycházení až od 23 hodin Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda zmírnila opatření. Zákaz vycházení až od 23 hodin

Od pondělí pro Českou republiku budou nově platit opatření podle čtvrtého stupně epidemiologického rizika, oznámil po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný. Vláda také kývla na prodloužení nouzového stavu do 12. prosince, právě do tohoto data to vládě povolila Sněmovna. Zákaz nočního vycházení bude nově platit od 23 hodin do páté hodiny ranní.

video: ČTK