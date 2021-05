VIDEO: Ze starého domu bude oázka pro handicapované Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ze starého domu bude oázka pro handicapované

Marie B. vyrůstala s celou svou rodinou včetně prarodičů ve starém domě v brněnských Černovicích a celý život se do něj toužila vrátit. Kvůli těžkému postižení by se o něj však nezvládla starat a budova by tak chátrala. Situaci vyřešila nezisková organizace Domov pro mne, která stavení odkoupila a připravuje v něm chráněné bydlení.

video: iDNES.tv