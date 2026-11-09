Ze zotavovny budou apartmány, u domku ve Velké Úpě vyroste provizorní most
9. 11. 2026 16:00 Domácí
Na dohled mají chystanou stavbu jednoho z největších apartmánových komplexů v Krkonoších. K tomu přímo před schodištěm do rodinného domu Evy Beranové a Tomáše Hejny ve Velké Úpě má zanedlouho začít vznikat deset metrů široký provizorní most. Dva roky po něm bude jezdit těžká technika kvůli přestavbě bývalé zotavovny ROH Budovatel na druhé straně řeky.
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