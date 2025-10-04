Zeleni jsou po patnácti letech ve sněmovně, situaci komentuje Gabriela Svárovská
4. 10. 2025 20:02 Domácí | Volby 2025
Výsledky voleb komentuje spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská. V rozhovoru hovoří o tom, s čím šla do volební kampaně.
00:40
Zaplaťpánbůh za tři mandáty, komentoval Jurečka krajský výsledek SPOLU
Domácí4. 10. 2025 21:14
00:39
Hnutí ANO oslavovalo ve Zlíně vítězství ve sněmovních volbách
Domácí4. 10. 2025 20:20
00:38
Nový poslanec Matěj Hlavatý za Starosty slaví úspěch v Hradci Králové
Domácí4. 10. 2025 20:10
02:20
Dovedu si představi průsečík programů s Motoristy, řekl Havlíček
Domácí4. 10. 2025 20:08
05:39
Zeleni jsou po patnácti letech ve sněmovně, situaci komentuje Gabriela Svárovská
Domácí4. 10. 2025 20:02
02:24
Porazili jsme SPD, radoval se šéf Pirátů
Domácí4. 10. 2025 19:44
00:26
Plzeňská radost ANO a Baxovo obhájení poslaneckého křesla
Domácí4. 10. 2025 19:38
00:54
Jiří Pospíšil vítá, že komunisté nebudou ve Sněmovně
Domácí4. 10. 2025 19:10
01:07
Závěrečná řeč lídra jihomoravské kandidátky STAN Josefa Fleka
Domácí4. 10. 2025 19:10
01:40
Okamura: Hlavně, abychom vyměnili Fialovu vládu
03:30
Fiala blahopřál Babišovi, výsledky respektuje
03:12
Motoristé oznámili složení vyjednávacího týmu
00:25
V brněnském volebním štábu SPOLU zavládlo zklamání
Domácí4. 10. 2025 19:06
04:20
My na vás nezapomeneme, slíbil vítěz voleb Babiš
Domácí4. 10. 2025 18:50
01:39
„Výsledek jasně ukazuje, že jsme udělali chyby,“ přiznává Martin Kupka
Domácí4. 10. 2025 18:10
01:33
My nekončíme, jedeme dál, uznala Kateřina Konečná porážku
Domácí4. 10. 2025 17:56
00:50
Volební štáby napříč stranami na jihu Čech
Domácí4. 10. 2025 17:56
00:39