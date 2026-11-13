Zelenskyj se v Dublinu setkal s Babišem. Ocenil dodávku lokomotiv a další pomoc
13. 11. 2026 7:20 Domácí | Válka na Ukrajině
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se na summitu v Dublinu setkal s českým premiérem Andrejem Babišem. Jednali spolu o hospodářské spolupráci, evropské integraci Ukrajiny a možnostech další české podpory napadené zemi.
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Zelenskyj se v Dublinu setkal s Babišem. Ocenil dodávku lokomotiv a další pomoc
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