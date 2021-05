VIDEO: Češi zachraňují mořské želvy v Indonésii Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Češi zachraňují mořské želvy v Indonésii

Hana Svobodová je mořská bioložka, která se už více jak šestnáct let věnuje ochraně mořských želv. Díky její práci se vylíhlo přes milion mláďat, která by jinak asi jen stěží přežila. Prvním impulsem pro její práci přitom byla malá suchozemská želva, kterou dostala na konci první třídy za vysvědčení. Některé životní maličkosti mají zkrátka větší význam, než by se nám mohlo v danou chvíli zdát.

video: iDNES.tv